لجميع التخصصات.. وظائف شاغرة بشركة علم لأمن المعلومات

تعلن شركة علم لأمن المعلومات، عبر حسابها الرسمي للتوظيف (لينكدإن) ؛ عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات.

وظائف شاغرة بشركة علم لأمن المعلومات

وكشفت شركة علم لأمن المعلومات عن عدة وظائف شاغرة محددة الشروط والمهارات الواجب توافرها على الراغبين للتقدم.

المسمى الوظيفي:

مساعد مدير Assistant Manager

المؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو تكنولوجيا المعلومات أو التسويق أو ما يعادلها.

التعليم العالي زائد خبرة 5-7 سنوات من الخبرة ذات الصلة في إدارة البرامج أو تطوير المنتجات بما في ذلك 4 سنوات على الأقل في الابتكار

المهام الوظيفية:

تنفيذ العمليات اليومية المخصصة لقسم الابتكار لضمان الامتثال للمعايير والإجراءات المعمول بها

تحديد فرص التحسين المستمر للأنظمة والعمليات والممارسات مع مراعاة “أفضل الممارسات الدولية” ، وتحسين العمليات التجارية ، وخفض التكاليف وتحسين الإنتاجية

إعداد تقارير قسم الابتكار في الوقت المناسب وبدقة لتلبية متطلبات الشركة والقسم والسياسات والمعايير

الشروع في برامج جديدة لتشجيع الإبداع داخل المنظمة

تطوير مبادرات جديدة لتعزيز رضا العملاء

البحث في السوق وكيفية تحسين وضع الشركة

تحليل وتفسير البيانات لتحديد الأنماط والحلول ، بما في ذلك الاستطلاعات

تنفيذ سياسات الإدارة المعتمدة والعمليات والإجراءات وتقديم التعليمات إلى المرؤوسين / أعضاء الفريق ومراقبة التزامهم بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة خاضعة للرقابة

الامتثال لجميع سياسات وإجراءات وضوابط السلامة والجودة وإدارة البيئة ذات الصلة لضمان بيئة عمل صحية وآمنة

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والتقديم عبر موقع (linkedIn) متاح حتى الاكتفاء:

رابط التقديم : (اضغط هنا)