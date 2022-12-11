لجميع التخصصات.. وظائف شاغرة بشركة “KPMG” العالمية للعمل بفروعها

تعلن شركة كي بي إم جي العالمية (KPMG)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل بفروعها في المملكة.
وظائف شاغرة بشركة “KPMG” العالمية
وكشفت شركة بي أم جي العالمية عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم الاطلاع على كافة الشروط المحددة التي يجب معرفتها قبل الدخول على رابط التقديم.
المسميات الوظيفية:
- أخصائي تكنولوجيا الضرائب.
- المتحدث العربي.
- مدير الضرائب الدولي.
- مشرف تدقيق تكنولوجيا المعلومات.
- محلل منصة المشتريات الحكومية.
- مدير الامتثال الضريبي.
- مدير مساعد.
- محلل أول.
- مدير مكتب إدارة المشاريع.
- وظائف أخرى متعددة .
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:- (اضغط هنا).