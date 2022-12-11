لجميع التخصصات.. وظائف شاغرة بشركة “KPMG” العالمية للعمل بفروعها

تعلن شركة كي بي إم جي العالمية (KPMG)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة مختلف المؤهلات، للعمل بفروعها في المملكة.