لجميع التخصصات.. وظائف شاغرة بمشروع نيوم

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل.

وظائف شاغرة بمشروع نيوم

وكشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، أن هناك وظائف شاغرة لعديد التخصصات المتاحة ولكن لابدمن توافر بعض التخصصات اللازمة من أجل الحصول على الوظيفة.