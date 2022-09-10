لجميع التخصصات.. وظائف شاغرة بمشروع نيوم

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل.
وظائف شاغرة بمشروع نيوم
وكشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، أن هناك وظائف شاغرة لعديد التخصصات المتاحة ولكن لابدمن توافر بعض التخصصات اللازمة من أجل الحصول على الوظيفة.
المسميات الوظيفية
- مدير – السياسة والتخطيط
- خبير سياسة وتنظيم الطاقة
- مدرس PYP
- محلل أول – تحليلات البيانات والحوكمة
- مدير أول لائحة غاز البيت الأخضر والكربون
- إرسال مدرس التربية الخاصة
- مدير تسويق القطاع
- مدير المكتب
- مدير المحتوى
- عامل التغيير الرقمي
- مدير أنظمة رعاية العمال
- محلل تصاريح استخدام الأراضي
- أخصائي تطوير أعمال التنقل
- كبير مهندسي قوة الجر بالسكك الحديدية
- مدير – حلول ابتكار تحلية المياه المالحة
- رئيس قسم البنوك
- مدير – الخدمات البيئية والتنظيمية
- قيادة تجربة العملاء
- وغيرها
طريق التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم : (اضغط هنا)
رابط التقديم : (اضغط هنا)