لجميع التخصصات.. وظائف شاغرة بهيئة تقويم التعليم والتدريب

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة.

وظائف شاغرة بهيئة تقويم التعليم والتدريب

وكشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب،أن هناك وظائف شاغرة لجميع التخصصات للراغبين للحصول عليها، وفق الشروط التالية:

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