لجميع المؤهلات.. هيئة الصحة العامة تُعلن عن شواغر وظيفية (الشروط ورابط التقديم)

أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية”، عبر موقعها الرسمي “بوابة التوظيف”، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين “ذكورًا وإناثًا”، وذلك لجميع المؤهلات، للعمل بعدة مجالات، بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

خبير اول صحي – مكافحة العدوى.

خبير صحي – الأمراض المستهدفة بالتحصين.

أخصائي صحي – امراض تنفسية.

خبير صحي – البيئات والمدن الصحية.

كبير خبراء صحي – الصحة والسلامة المهنية.

كبير خبراء صحي – الصحة العامة البيئية.

رئيس قسم الوقاية من الإصابات الغير المتعمدة.

رئيس وحدة الرصد والمتابعة للإصابات.

مدير إدارة الامراض المنقولة بالنواقل.

اخصائي اول صحي – تحسين وتعزيز الصحة.

خبير اول صحي – الامراض غير السارية.

اخصائي صحي – مختبرات.

أخصائي صحي أول – علوم صحة السكان.

أخصائي صحي أول – الإحصاء الحيوي.

أخصائي أول صحي – صحة عامة.

أخصائي صحي – معلوماتية صحية.

طريقة التقديم

للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف هيئة الصحة العامة “وقاية”، عبر موقعها الرسمي، رابط التقديم “اضغط هنا“.