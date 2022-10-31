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لجميع المؤهلات.. هيئة الصحة العامة تُعلن عن شواغر وظيفية (الشروط ورابط التقديم)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 31 أكتوبر 2022 - 9:03 مساءً

أعلنت هيئة الصحة العامة “وقاية”، عبر موقعها الرسمي “بوابة التوظيف”، عن توفر وظائف شاغرة للجنسين “ذكورًا وإناثًا”، وذلك لجميع المؤهلات، للعمل بعدة مجالات، بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

خبير اول صحي – مكافحة العدوى.
خبير صحي – الأمراض المستهدفة بالتحصين.
أخصائي صحي – امراض تنفسية.
خبير صحي – البيئات والمدن الصحية.
كبير خبراء صحي – الصحة والسلامة المهنية.
كبير خبراء صحي – الصحة العامة البيئية.
رئيس قسم الوقاية من الإصابات الغير المتعمدة.
رئيس وحدة الرصد والمتابعة للإصابات.
مدير إدارة الامراض المنقولة بالنواقل.
اخصائي اول صحي – تحسين وتعزيز الصحة.
خبير اول صحي – الامراض غير السارية.
اخصائي صحي – مختبرات.
أخصائي صحي أول – علوم صحة السكان.
أخصائي صحي أول – الإحصاء الحيوي.
أخصائي أول صحي – صحة عامة.
أخصائي صحي – معلوماتية صحية.

طريقة التقديم

للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف هيئة الصحة العامة “وقاية”، عبر موقعها الرسمي، رابط التقديم “اضغط هنا“.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 31 أكتوبر 2022 - 9:03 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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