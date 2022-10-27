لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلن مجمع الملك فهد الطبي العسكري من خلال موقع (الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع) توفر وظائف إدارية وصحية وأمنية لحملة مختلف المؤهلات.

وظائف بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

وكشف مجمع الملك فهد الطبي عن عدة وظائف شاغرة لمختلف التخصصات الطبية، حيث يجب الاطلاع على الشروط المحددة، وكافة التفاصيل بكل وظيف قبل الدخول على رابط التقدبم.

المسميات الوظيفية: