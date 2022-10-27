لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

أعلن مجمع الملك فهد الطبي العسكري من خلال موقع (الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع) توفر وظائف إدارية وصحية وأمنية لحملة مختلف المؤهلات.
وظائف بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
وكشف مجمع الملك فهد الطبي عن عدة وظائف شاغرة لمختلف التخصصات الطبية، حيث يجب الاطلاع على الشروط المحددة، وكافة التفاصيل بكل وظيف قبل الدخول على رابط التقدبم.
المسميات الوظيفية:
استشاري طوارئ الأطفال
المؤهلات والخبرة
- القدرة على تحمل مسؤولية أكبر في أمور رعاية المرضى.
- الالتزام بالتعلم والتدريب لمتابعة مهنة في التخصص الذي اختاره.
- القدرة على التعامل بهدوء ، بلباقة ودبلوماسية مع المريض والموظفين على حدٍ سواء.
- القدرة على العمل بفعالية في بيئة متعددة الثقافات.
- الزمالة في طب طوارئ الأطفال أو أي مؤهل معادل
استشاري طب الأعصاب
المؤهلات والخبرة
- لديهم دوافع ذاتية ومع وعي بالاتجاهات الحالية في هذا المجال.
- القدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات.
- القدرة على التحدث والكتابة والقراءة باللغتين العربية والإنجليزية.
- الزمالة في طب الأعصاب أو أي مؤهل معادل
طريقة التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: – (اضغط هنا).