لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالرياض

يعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

وظائف شاغرة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالرياض

وكشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبر الموقع الإلكتروني، عن وظائف شاغرة في العديد من التخصصات من أجل العمل في الرياض، والاطلاع على كافة الشروط قبل الدخول على رابط التقديم.

المسمى الوظيفي:

أخصائي أول تواصل داخلي.

المؤهلات والخبرات: