لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالرياض

يعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.
وظائف شاغرة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالرياض
وكشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبر الموقع الإلكتروني، عن وظائف شاغرة في العديد من التخصصات من أجل العمل في الرياض، والاطلاع على كافة الشروط قبل الدخول على رابط التقديم.
المسمى الوظيفي:
- أخصائي أول تواصل داخلي.
المؤهلات والخبرات:
- المهارات : إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
- المؤهلات العلمية: العلاقات العامة, الإعلام،الصحافة،التسويق.
- متوسط الخبرة.
عن المركز:
- المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو مركز حكومي سعودي مقرّه الرياض، تأسس في مارس 2019، يهدف المركز إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة مباشرة، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.
طريقة التقديم:
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 10 نوفمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: