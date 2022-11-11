لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بالمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية في الرياض

أعلن المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في الرياض.

وظائف شاغرة بالمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية

وكشف المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط قبل الدخول على رابط التقديم.

المسمى الوظيفي:

كاتب.

المؤهلات والخبرات:

المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة للوظيفة: ثانويه عامه، أو ما يعادلها

سنتين من الخبرة في مجال الخدمات الإدارية او الاتصالات الإدارية او ما يماثلها.

المهارات والجدارات الشخصية المطلوبة للوظيفة: الفهم في أنظمة الحاسب والاجراءات الادارية

الكفاءة في اللغتين العربية والانجليزية.

عن المركز:

المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية (SCISP) جهة حكومية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويرتبط تنظيميًا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (127).

يهدف المركز إلى تحقيق الانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة في شأن شراكاتها الاستراتيجية الدولية مع دول الشراكات، بما يُسهم في بناء تلك الشراكات الاستراتيجية، وتطويرها، وتعزيزها، وتنسيق برامجها، ومتابعتها مع الجهات المعنية، وذلك من خلال اختصاصاته ومهامه في منظومة العمل الحكومي.

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 10 نوفمبر 2022م.