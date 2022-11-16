لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي

يعلن المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي (الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة سابقاً) عن طرح وظائف شاغرة إدارية وتقنية للرجال والنساء حملة الدبلوم والبكالوريوس .

وظائف شاغرة بالمركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي

وكشف المركز الوطني للرقابة على الإلتزام البيئي عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم بضرورة الاطلاع على كافة الشروط قبل الدخول على رابط التقديم.

– أخصائي نظم معلومات

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، حاسب آلي، نظم معلومات) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).

آخر موعد للتقديم: الجمعة 1444/4/24هـ (الموافق 2022/11/18م).

– فني شبكات

المتطلبات: دبلوم (تقنية معلومات، شبكات) أو في تخصص آخر ذو صلة (لا يشترط الخبرة).

آخر موعد للتقديم: الجمعة 1444/4/24هـ (الموافق 2022/11/18م).

– أخصائي مشتريات

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة عامة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين.

آخر موعد للتقديم: الخميس 1444/4/23هـ (الموافق 2022/11/17م).

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات المطلوبة أو تخصصات ذات صلة.

– إتقان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة التعامل مع برامج مايكروسوفت.

– مهارات في القيادة والتواصل الفعال.

نبذة عن المركز:

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو مركز حكومي سعودي مقره في الرياض، تأسس بموافقة مجلس الوزراء في مارس 2019، بعد إلغاء الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يهدف المركز إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة مباشرة، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: (اضغط هنا)