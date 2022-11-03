لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.
وظائف شاغرة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم على الوظائف بضرورة الاطلاع على كافة الشروط والتخصصات المتاحة قبل الدخول على رابط التقديم.
المسمى الوظيفي:
- مدير المحتوى الإعلامي.
المؤهلات والخبرات:
- سعودي الجنسية.
- المؤهلات العلمية : بكالوريوس أو ماجستير.
- تخصص: ( لغات وترجمة، الإعلام،الصحافة،التسويق ).
- خبرة 10 سنوات.
المهارات:
- إلمام تام ببرامج الأوفيس.
- خبرة في إدارة المواقع الإلكترونية.
- خبرة ومهارة في تدقيق المحتوى الإعلامي بالعربية والإنجليزية.
- يفضل من لدية دورات متخصصة في الترجمة الاحترافية.
- اجادة تامة للغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.
- إعداد محتوى الخطط الاتصالية والتسويقية بالعربية والإنجليزية.
- مهارة في إدارة وتشغيل المواقع الإلكترونية.
- مهارات التواصل الفعال والتعامل مع الاخرين.
- كتابة النشرات الإعلامية على اختلافها.
- خبرة في قيادة فريق العمل اللغوي والإبداعي.
- يفضل من لديه معرفة ببرامج المونتاج والترجمة النصية للأفلام.
- مهارات التدقيق اللغوي بالعربية والإنجليزية.
طريقة التقديم:
أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 3 نوفمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: