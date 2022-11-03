لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

وظائف شاغرة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم على الوظائف بضرورة الاطلاع على كافة الشروط والتخصصات المتاحة قبل الدخول على رابط التقديم.

المسمى الوظيفي:

مدير المحتوى الإعلامي.

المؤهلات والخبرات:

سعودي الجنسية.

المؤهلات العلمية : بكالوريوس أو ماجستير.

تخصص: ( لغات وترجمة، الإعلام،الصحافة،التسويق ).

خبرة 10 سنوات.

المهارات: