لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف بالرياض

تعلن الهيئة العامة للأوقاف مُمثلة في (قسم استقطاب الكفاءات) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية لحملة الشهادة الجامعية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة.

وظائف شاغرة بالهيئة العامة للأوقاف

وكشفت الهيئة العامة للأوقاف عن عدة وظائف شاغرة عبر موقعها الإلكتروني عن مجموعة من الوظائف للراغبين في التقديم الدخول على الشروط قبل التقديم.

المسمى الوظيفي:

– سكرتير أول:

المؤهلات و الخبرات:

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، السكرتارية التنفيذية، الإدارة المكتبية) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

– امتلاك المهارات الأساسية للحاسب الآلي (معالجة النصوص، والجداول المنشورة، والعروض التقديمية).

– مهارات جيدة في الاتصال والتواصل مع الآخرين.

– مهارات التخاطب مع الآخرين كتابةً وشفهياً (اللغة الإنجليزية واللغة العربية).

– مهارات التنظيم وإدارة الوقت.

– التمتع بالحماس والحيوية والدافعية.

المهام الوظيفة:

– متابعة المعاملات الصادرة والواردة لمكتب المدير العام وارشفتها الكترونياً.

– طباعة المراسلات والنماذج متى كان ضرورياً وذلك مثل الرسائل والمذكرات وغيرها.

– تنظيم الاجتماعات وإعداد الأجندة وإخطار المشاركين وتأكيد مواعيد انعقاد الاجتماعات وزمنها.

– إدارة ورش العمل وتنسيقها .

– الاستمرار في أداء نشاطات الإدارة ورفع التقارير الشهرية.

– إدارة البريد الوارد والصادر والسجلات ذات الصلة.

– المحافظة على سرية المعلومات وخصوصيتها.

– تقديم الدعم اللازم، وأداء اية مهام أخرى يتم التكليف بها.

المزايا:

تأمين صحي يغطي آباء الموظفين. بدل تعليم الأطفال. برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي : (اضغط هنا)