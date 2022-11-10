لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالرياض

تعلن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط.

وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالرياض

كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم للوظائف، مع ضرورة الاطلاع على الشروط المحددة قبل الدخول على رابط التقديم.

المسمى الوظيفي:

صحفي (Journalist).

المؤهلات والخبرات:

يفضل درجة البكالوريوس في الإعلام أو الاتصالات أو المجال ذي الصلة.

خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل كصحفي أو مراسل مع الحماس والشغف لكتابة محتوى مقنع.

قادر على الحفاظ على معيار أخلاقي وموضوعي في إعداد التقارير.

القدرة على الوفاء بالمواعيد النهائية والتحقق من المعلومات بدقة.

مهارات اتصال وشبكات رائعة ، إلى جانب القدرة على استخراج المعلومات بشكل فعال.

المهارات:

اهتمام ممتاز بالتفاصيل

القدرة على التواصل بأكثر من لغة.

حكواتي الإبداعية

توليد أفكار للقصص

بناء علاقات مع مصادر مختلفة في المجتمع والاتصالات الإعلامية

التفكير النقدي

مهارات التصوير والتحرير الصلب

طريقة التقديم: