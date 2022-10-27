لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للمنافسة بالرياض

تعلن الهيئة العامة للمنافسة (GAC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة مجالات؛ للعمل في الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وظائف شاغرة بالهيئة العامة للمنافسة بالرياض
وكشفت الهيئة العامة للمنافسة عبر موقعها الرسمي عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم، وتحديد مهام كل وظيفة وشروطها، وتحديد رابط للتقديم.
المسمى الوظيفي:
– أخصائي تطبيقات أول
Senior Application Specialist
المؤهلات و الخبرات:
- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو المجالات المماثلة.
- خبرة 5 سنوات في مجال العمل.
المهام الوظيفية:
- تحليل ودراسة أهداف ومتطلبات البرامج والأنظمة والتطبيقات لتوضيح مراحل تطورها وتطوير وتنفيذ عمليات البرمجة الخاصة بها لتلبية متطلبات الوحدات التنظيمية بشكل فعال.
- 2- اختبارات تشغيل البرامج والأنظمة والتطبيقات لكشف الأخطاء وإجراء التعديلات اللازمة على طريقة معالجة البيانات أو تشفيرها لحل مشكلاتها.
- إعداد الأدلة والعروض التقديمية وتقديم ورش العمل والتدريب لزيادة وعي ومعرفة الموظفين حول التطبيقات.
- يبدأ التنفيذ الاستباقي للإجراءات الوقائية لضمان الامتثال الأمني لجميع التطبيقات والأنظمة مع ضوابط ومعايير الأمان.
- توثيق جميع الجوانب المتعلقة بالتطبيقات والخدمات الإلكترونية لضمان مرجع موثوق به للبنية التحتية للمؤسسة.
طريقة التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:– (اضغط هنا).