لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للمنافسة بالرياض

تعلن الهيئة العامة للمنافسة (GAC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة مجالات؛ للعمل في الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وظائف شاغرة بالهيئة العامة للمنافسة بالرياض

وكشفت الهيئة العامة للمنافسة عبر موقعها الرسمي عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم، وتحديد مهام كل وظيفة وشروطها، وتحديد رابط للتقديم.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي تطبيقات أول