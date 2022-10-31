لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

تعلن ( شركة أرامكو روان للحفر ) عبر موقعها الرسمي ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في (الخبر)، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.
وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر
وكشفت شركة أرامكو روان للحفر عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم على الوظائف مع الاطلاع على كافة التفاصيل والشروط قبل الدخول على رابط التقديم.
المسمى الوظيفي:-
مشارك ، HRIM
الوصف الوظيفي
- أداء عمليات HRIM والمعاملات وإدخال البيانات لتلبية خطة الرواتب.
- المشاركة في التحسينات المستمرة لسلامة البيانات وإنتاج تقارير الموارد البشرية القياسية.
- مساعدة اختصاصي الموارد البشرية في أي مشكلات تتعلق بإدخال بيانات إدارة الموارد البشرية والاستجابة بشكل مناسب لحلها.
- المشاركة في تطوير مشاريع وحلول أنظمة الموارد البشرية من أجل تلبية متطلبات العمل وأهداف الموارد البشرية.
- الحفاظ على بيانات الموظفين ودعمها وتوثيقها في نظام الموارد البشرية.
- ضمان سلامة وأمن بيانات الموظفين.
- البحث والدعم واستكشاف مشكلات نظام الموارد البشرية.
- دعم جميع أنظمة الموارد البشرية كمحور التركيز الأساسي.
- العمل مع فرق متعددة الوظائف (مثل الموارد البشرية وكشوف المرتبات والشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات) في جمع متطلبات النظام وتطوير وتنفيذ واختبار واستخدام وإدارة الأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية.
- تقديم دعم من المستوى الأول لجميع المستخدمين النهائيين لنظام الموارد البشرية.
- أداء واجبات الموارد البشرية كما قد يتم تعيينها من وقت لآخرالمؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو التخصصات ذات الصلة بالمجال ، 0-2 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة في نفس المجال.
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