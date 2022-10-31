لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

تعلن ( شركة أرامكو روان للحفر ) عبر موقعها الرسمي ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في (الخبر)، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر

وكشفت شركة أرامكو روان للحفر عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم على الوظائف مع الاطلاع على كافة التفاصيل والشروط قبل الدخول على رابط التقديم.

المسمى الوظيفي:-