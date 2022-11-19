لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بشركة أمازون العالمية بالمملكة

وكشفت شركة أمازون العالمية عبر بوابة التوظيف عن عدة وظائف شاغرة مع توضيح كافة الشروط الخاصة بكل وظيفة قبل التسجيل يجب الاطلاع على كافة الشروط الواجب يجب توافرها، ثم الدخخول على رابط التسجيل أدنى المقال.

المسمي الوظيفي

اتصال محطة التسليم

الوصف الوظيفي

كما يسمح للعملاء بالاتصال بالخبراء المحليين حتى يتمكنوا من الحصول على معلومات أكثر دقة وحداثة حول طلباتهم وكيفية معالجة أمازون لأي مشكلات في التوصيل. تتطلب الوظيفة مهارات تخطيط ممتازة وميل قوي لتحقيق الأهداف. مطلوب مهارات تحليلية فردية ممتازة وحل المشكلات من أجل تقديم الحلول في الوقت المناسب والتسليم في الوقت المناسب.

المؤهلات والخبرة

اللغة الإنجليزية بطلاقة (كتابة / منطوقة)

من سنة إلى سنتين من الخبرة في خدمة العملاء

تجربة مع Microsoft Office و Outlook و Word و Excel

الانضباط الذاتي والتعلم السريع والاجتهاد والاستباقية

متاح للسفر لمدة أسبوع من التدريب

في سهولة العمل في مجموعة متنوعة والمساهمة في ثقافة شاملة

خبرة سابقة في الأدوار اللوجستية

أداء ممتاز في الوظيفة / الوظيفة الحالية