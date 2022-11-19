لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بشركة أمازون العالمية بالمملكة

تعلن شركة أمازون العالمية (Amazon) عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة كافة المؤهلات.
وظائف شاغرة بشركة أمازون العالمية بالمملكة
وكشفت شركة أمازون العالمية عبر بوابة التوظيف عن عدة وظائف شاغرة مع توضيح كافة الشروط الخاصة بكل وظيفة قبل التسجيل يجب الاطلاع على كافة الشروط الواجب يجب توافرها، ثم الدخخول على رابط التسجيل أدنى المقال.
المسمي الوظيفي
اتصال محطة التسليم
الوصف الوظيفي
كما يسمح للعملاء بالاتصال بالخبراء المحليين حتى يتمكنوا من الحصول على معلومات أكثر دقة وحداثة حول طلباتهم وكيفية معالجة أمازون لأي مشكلات في التوصيل. تتطلب الوظيفة مهارات تخطيط ممتازة وميل قوي لتحقيق الأهداف. مطلوب مهارات تحليلية فردية ممتازة وحل المشكلات من أجل تقديم الحلول في الوقت المناسب والتسليم في الوقت المناسب.
المؤهلات والخبرة
- اللغة الإنجليزية بطلاقة (كتابة / منطوقة)
- من سنة إلى سنتين من الخبرة في خدمة العملاء
- تجربة مع Microsoft Office و Outlook و Word و Excel
- الانضباط الذاتي والتعلم السريع والاجتهاد والاستباقية
- متاح للسفر لمدة أسبوع من التدريب
- في سهولة العمل في مجموعة متنوعة والمساهمة في ثقافة شاملة
- خبرة سابقة في الأدوار اللوجستية
- أداء ممتاز في الوظيفة / الوظيفة الحالية
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة: (اضغط هنا)