لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير – مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وذلك وفقاً للتفاصيل.

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

وكشفت شركة البحر الأحمر للتطوير عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم الاطلاع على كافة الشروط والتفاصيل قبل الدخول على رابط التقديم.

المسميات الوظيفية: