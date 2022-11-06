لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بشركة جوجل العالمية “Google” للعمل في المملكة

تعلن شركة جوجل العالمية “Google”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في المملكة.

وظائف شاغرة بشركة جوجل العالمية “Google”

كشف شركة جوجل العالمية “Google”، عن عدة وظائف شاغرة في التخصصات للراغبين في الحصول على وظيفة من أجل التقديم، مع مراعاة الاطلاع على كافة الشروط قبل الدخول على رابط التقديم.

المسمى الوظيفي:

فني مركز البيانات:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها من الخبرة العملية.

خبرة في أنظمة التشغيل وبروتوكولات الشبكات.

خبرة مع أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الخادم أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها / التشخيص.

القدرة على السفر حتى 50٪ من الوقت دوليًا.

تجربة مع أنظمة تشغيل Linux.

خبرة في إدارة المشاريع والقيادة.

خبرة في صيانة أنظمة السيرفر ومراقبتها.

خبرة في العمل داخل مركز بيانات أو بيئة مركز تشغيل الشبكة.

القدرة على التعاون والشراكة مع فرق للتغلب عليها

مهندس العملاء

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها من الخبرة العملية.

خبرة في الخدمة بصفة مهندس مبيعات تقني في بيئة الحوسبة السحابية أو تجربة معادلة في دور يواجه العميل.

خبرة في تطوير التطبيقات القديمة والحديثة ، وتقديم الخدمات السحابية ، والنشر.

خبرة في استخدام الحاويات والتقنيات المرتبطة بها.

درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر أو أي مجال تقني آخر.

خبرة في تطوير البنى القابلة للتطوير باستخدام إدارة API ، أو أطر عمل الخدمات المصغرة ، أو PaaS ، وأنظمة تنظيم الحاويات ، أو الأنظمة الأساسية الأخرى القابلة للتطبيق.

خبرة في مفاهيم الشبكات وتسجيل ومراقبة أحمال العمل السحابية المختلطة.

معرفة أنماط أمان التطبيقات بما في ذلك أمان تطبيقات الويب ، وشبكة الخدمات ، واستراتيجيات أمان الأجهزة المحمولة.

القدرة على التعلم والفهم والعمل بسرعة مع التقنيات والمنهجيات والحلول الجديدة الناشئة في Google Cloud / مساحة تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات.

القدرة على التحدث والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة.

طريقة التقديم