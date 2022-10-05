لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بشركة نوماك «NOMAC»|رابط التقديم

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف إشاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروعها في عدة مدن.

وظائف شاغرة بشركة نوماك

وكشفت شركة شركة نوماك “NOMAC”، عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم للإطلاع على الشروط التي يجب توافرها، إضافة إلى رابط التقديم.

المسميات الوظيفية:

مهندس كهرباء.

كبير مهندسي تحلية المياه.

مهندس معالجة مياه الصرف الصحي.

المشرف الكهربائية.

مهندس كهرباء.

مهندس تحول.

مدير الصحة والسلامة والبيئة ، أملج.

مهندس أداء أول ، أملج.

مهندس تخطيط أول ، أملج.

المشغل الميداني- CCGT.

مدير مركز المراقبة والتنبؤ (MPC).

مهندس صحة وسلامة ، أملج.

وغيرها

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