أبرز الموادوظائف

لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بشركة نوماك «NOMAC»|رابط التقديم

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 5 أكتوبر 2022 - 10:43 صباحًا

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف إشاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروعها في عدة مدن.

وظائف شاغرة بشركة نوماك

وكشفت شركة شركة نوماك “NOMAC”، عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم للإطلاع على الشروط التي يجب توافرها، إضافة إلى رابط التقديم.

المسميات الوظيفية:

  • مهندس كهرباء.
  • كبير مهندسي تحلية المياه.
  • مهندس معالجة مياه الصرف الصحي.
  • المشرف الكهربائية.
  • مهندس كهرباء.
  • مهندس تحول.
  • مدير الصحة والسلامة والبيئة ، أملج.
  • مهندس أداء أول ، أملج.
  • مهندس تخطيط أول ، أملج.
  • المشغل الميداني- CCGT.
  • مدير مركز المراقبة والتنبؤ (MPC).
  • مهندس صحة وسلامة ، أملج.
  • وغيرها

طريقة التقديم:

أوضحت شركة نوماك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 أكتوبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:– (اضغط هنا).

أخبار قد تهمك

اقرأ ايضًا

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الطيران المدني في عدة مدن

الوسوم
صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 5 أكتوبر 2022 - 10:43 صباحًا
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

زر الذهاب إلى الأعلى
Advertisements