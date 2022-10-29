لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بصندوق الاستثمارات العامة بالرياض

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف شاغرة إدارية وقانونية بمدينة الرياض.

وظائف شاغرة بصندوق الاستثمارات العامة

وكشف صندوق الاستثمارات العامة عن عدة وظائف شاغرة في مختلف التخصصات للراغبين في التقديم على الوظيفة مع الاطلاع على كافة الشروط اللازمة لكل وظيفة قبل الدخول على رابط التقديم.

الوظائف:

1- أخصائي مهني شؤون اللجان:

-درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، القانون) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغتين اللغة العربية والإنجليزية.

2- أخصائي مهني إدارة التوجيه:

-درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

– إجادة اللغتين اللغة العربية والإنجليزية.

نبذة عن الصندوق:

– صندوق الاستثمارات العامة هو صندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، تأسس سنة 1971م، ويعتبر أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

رابط التقديم : (اضغط هنا)