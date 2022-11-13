لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

يعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى.
وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي
وكشفت مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي عن عدة وظائف شاغرة لجميع المؤهلات للراغبين في التقديم الاطلاع على كافة الشروط قبل الدخول على رابط التقديم.
المسميات الوظيفية
استشاري مساعد – أمراض النساء والتوليد
المؤهلات والخبرة
- التخرج من كلية طب معترف بها من قبل SCHS ومقبولة لدى KAAUH.
- الانتهاء من تدريب لمدة خمس (5) سنوات في أمراض النساء والتوليد أو برنامج التدريب على البورد السعودي أو الحصول على شهادة من التخصص المناسب المعترف به من قبل SCHS.
- يجب أن يفي المرشح الحالي للترخيص / التسجيل في SCHS بأمراض النساء والتوليد بمعايير SCHS لتصنيف المسجل في التخصص خلال عام واحد من تقديم الطلب.
- شهادة في دعم الحياة المتقدم في التوليد (ALSO)
- الانتهاء بنجاح من (2) سنوات أو أكثر من التدريب في التخصص المعترف به من قبل SCHS.
- (3) سنوات من الخبرة ذات الصلة كشهادة مسجلة بعد.
مدير القبول والتسجيل
المؤهلات و الخبرة
- درجة البكالوريوس في إدارة المستشفيات أو أي مجال إداري ذي صلة. مع 9 سنوات خبرة.
- درجة الماجستير في إدارة المستشفيات أو أي مجال إداري ذي صلة. مع خبرة 7 سنوات.
طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:- (اضغط هنا).