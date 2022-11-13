لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

يعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى.

وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

وكشفت مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي عن عدة وظائف شاغرة لجميع المؤهلات للراغبين في التقديم الاطلاع على كافة الشروط قبل الدخول على رابط التقديم.