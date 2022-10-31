لجميع المؤهلات.. وظائف شاغرة بوزارة الحرس الوطني بعدة مدن المملكة

تعلن الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة.

وظائف شاغرة بوزارة الحرس الوطني بعدة مدن المملكة

وكشفت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الرسمي عن عدة وظائف شاغرة في مختلف التخصصات للراغبين ضرورة الاطلاع على كافة الشروط قبل دخول رابط على رابط التقديم.

المسميات الوظيفية:

مساعد لوجستي – (المدينة المنورة).

محاسب ثالث (الرياض).

مُراقب ثاني – تشغيل الخدمات الغذائية- (الدمام).

مراسل (الدمام).

أمين مستودع (المدينة المنورة).

أخصائي مختبر / 4 وظائف – (الدمام).

مساعد إداري / 5 وظائف – (الرياض).

وظائف تمريض (حائل، الرياض).

وظائف طبية (جدة، الرياض، المدينة المنورة، الأحساء).

طريقة التقديم:

أوضحت الشؤون الصحية أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: – (اضغط هنا).