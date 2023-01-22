“لجنة إسكان الحجاج” بمكة تبدأ استقبال طلبات التصاريح للراغبين في تأجير منازلهم

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدّسة، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم.

ودعت اللجنة كافة أصحاب المنازل المعدة لإسكان الحجاج، إلى سرعة مراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة، لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح الخاصة بمنازلهم .

وأوضحت أمانة العاصمة المقدّسة أن استقبال الطلبات مستمر خلال الفترة المقبلة، مشيرةً إلى أن هناك عدداً من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من الأمانة والدفاع المدني بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقّق من توافر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قِبل اللجنة، ويمكن للمواطنين مراجعتها والاطلاع على الاشتراطات المطلوبة، ومن ثم البدء بإصدار تصاريحهم.

وأهابت أمانة العاصمة المقدّسة بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها، تطبيق الاشتراطات كافة، واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية وعوامل السلامة، مع ضرورة الالتزام بمراعاة ما أشير إليه وسرعة التقدم في أوقات مبكرة تفادياً للتأخير والازدحام .