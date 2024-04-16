لجنة الانضباط بالاتحاد الجزائري تكتفي بتغريم بلايلي ماليا بسبب الاحتجاج

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فرضت لجنة الانضباط في الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الثلاثاء غرامة مالية على يوسف بلايلي لاعب مولودية الجزائر بسبب احتجاجه على الحكمة غادة ماحات خلال مباراة فريقه أمام وداد تلمسان في كأس الجزائر.

وفاز مولودية الجزائر 2-صفر على وداد تلمسان ليتقدم إلى قبل نهائي كأس الجزائر يوم الأحد الماضي ليبقي على آماله في الفوز بثنائية من الألقاب.

ولم تعاقب اللجنة بلايلي بالإيقاف بينما اكتفت بغرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار جزائري (741.74 دولار) بسبب احتجاجه على الحكمة غادة.

كما غرمت اللجنة مولودية الجزائر بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية أمام وداد تلمسان بملعب الخامس من يوليو.