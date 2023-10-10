لجنة الانضباط توقف لاعب النصر “الغنام” 4 مباريات.. وتغرم الاتحاد والأهلي

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ألزمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الاتحاد بدفع غرامة مالية تقدر بـ60 ألف ريال لقيام جماهير النادي الغربي برمي 10 علب مياه تجاه أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة خلال مواجهة الفريق أمام غريمه التقليدي الأهلي يوم الجمعة الماضي لحساب الجولة التاسعة للدوري السعودي للمحترفين.

كما فرضت اللجنة غرامات مالية على نادي الاتحاد بواقع 18500 ريال لتأخر لاعبيه عن دخول أرضية الملعب للمرة الثالثة، فيما فرضت على الأهلي غرامة مالية تقدر بـ17500 ريال لذات السبب وذلك لتكرار المخالفة للمرة الثانية.

في حين قررت اللجنة إيقاف سلطان الغنام لاعب فريق النصر 4 مباريات لقيامه بالتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه الحكم المساعد الثاني خلال مواجهة أبها في ذات الجولة وذلك بعد ثبوت المخالفة على اللاعب.

وأشار بيان اللجنة إلى أن إيقاف الغنام في المباريات الـ4 يتضمن الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

وألزمت اللجنة، لاعب فريق النصر بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال في قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من اللائحة.