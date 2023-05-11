لجنة التعاون التجاري بمجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ64 بسلطنة عمان

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رأس معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وفد المملكة المشارك في اجتماعات لجنتي التعاون التجاري، وشؤون التقييس، المنعقدة في مدينة مسقط في سلطنة عمان اليوم, بحضور وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم بن محمد البديوي.

وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات استكمال تنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة ومعالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس، بالإضافة إلى مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، وعدد من الموضوعات الاقتصادية الأخرى.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، ومتابعة سير أعمال هيئة التقييس الخليجية، والتأكيد على أهمية استيفاء المنتجات المستوردة والمصدرة إلى الاشتراطات الفنية السليمة بما يعزز تنافسية المنتجات الخليجية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التقييس المختلفة.

وعُقد اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة مع رؤساء اتحادات الغرف الخليجية، تضمنت مناقشة الفرص لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجالات حاضنات الأعمال والامتياز التجاري وسلاسل الإمداد.

وعقد معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عددًا من اللقاءات الثنائية مع وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، ومعالي وزير التجارة والصناعة الكويتي الأستاذ محمد العيبان, لتعميق العلاقات التجارية والروابط الأخوية بين الدول الشقيقة.