لجنة التنسيق ومتابعة العمل البلدي لدول مجلس التعاون الخليجي تنهي اجتماعها الـ 40

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أنهت لجنة التنسيق والمتابعة في مجال العمل البلدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الـ 40 في الرياض، استعداداً لاستضافة المملكة الاجتماع الخامس والعشرين للجنة أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويأتي الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق الأهداف التي قام عليها مجلس التعاون الخليجي، ودعم جهود القطاعات البلدية الخليجية، ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لمواطني وضيوف دول الخليج، وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة في ظل الرعاية الكريمة والتوجيهات المباركة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.

وترأس الاجتماع وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان ممثلة بأمين عام مجلس الأمناء والمشرف العام على الشراكات والتعاون الدولي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، بحضور ممثلين من دول مجلس التعاون ، الذين قدموا شكرهم للمملكة على الحفاوة والاستعدادات الكبيرة لإنجاح هذه الدورة، والجهود المقدمة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع الميادين، وتوثيق الروابط بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي.

هذا ومن المنتظر أن يعقد أصحاب المعالي والسعادة كبار المسؤولين في البلديات لدول الخليج اجتماعاً غداً الأربعاء، لمناقشة استراتيجية العمل البلدي الخليجي المشترك والبيئة الحضرية والتوجهات المستقبلية للتخطيط العمراني الاستراتيجي، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وكود البناء الخليجي، وشروط وآلية تصنيف المقاولين، وتطوير التشريعات وآليات الرقابة البلدية، وتنمية الإيرادات، إضافة إلى مشاركة أفضل التجارب الناجحة في مجال الخدمات البلدية.