لجنة التوطين تواصل حملاتها الرقابية لمتابعة الأنشطة التجارية بوادي الدواسر

المناط_فالح الدوسري

واصلت لجنة التوطين بمحافظة وادي الدواسر، جهودها المكثفة لمراقبة وتطبيق أنظمة التوطين على الأنشطة التي تم حصر العمل فيها على السعوديين.

وقامت لجنة التوطين بمحافظة وادي الدواسر، بمتابعة الأستاذ فهد بن عبدالله المسعود محافظ وادي الدواسر ، بجولات تفتيشية على المحالّ التجارية والأنشطة المختلفة وتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها نظاماً في حق المخالفين، وتم إغلاق بعض المحالّ المخالفة لتعليمات التوطين.

وأوضح محافظ وادي الدواسر الاستاذ فهد المسعود بأن الجولات الميدانية المكثفة تأتي بتوجيهات ومتابعة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض – حفظهما الله – بهدف تنظيم الأسواق والمراكز التجارية .

يُشار إلى أن لجنة التوطين مشكلة من كل من (محافظة وادي الدواسر – بلدية وادي الدواسر – الشرطة – مكتب العمل بوادي الدواسر – مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بوادي الدواسر – مكتب وزارة التجارة بوادي الدواسر ).