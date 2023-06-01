لجنة الحج والإسكان والخدمات في الشورى تناقش التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بحضور عدد من مسؤولي الوزارة

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عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى اجتماعاً برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد بن حمود المزيد, وبحضور عددٍ من المسؤولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمناقشة ما ورد في التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1443 / 1444هـ، والمعلومات التي تضمنها والمتعلقة بأدائها خلال عام التقرير.

وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة مناقشة عددٍ من المحاور التي تضمنها تقرير الوزارة خلال العام، ومنها البيانات والمعلومات الواردة بشأن البنية التحتية في مدن المملكة ومؤشراتها وتأهيل المناطق العشوائية وتنظيم المحال التجارية، والموضوعات المتصلة بالمدن الذكية، وجهود الوزارة في ذلك.

وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع العديد من الأسئلة والاستفسارات لمسؤولي الوزارة حول التقرير وأداء الوزارة خلال العام، حيث أجابوا بدورهم على ما تم طرحه من أسئلةٍ واستفسارات، تمهيدًا لتقدم اللجنة تقريرها المتضمن رأيها حياله أمام المجلس خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات ضمن اللجان المختصة في مجلس الشورى وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها وتقدم تقاريرها المتضمنة توصياتها ورفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها.