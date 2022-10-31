لجنة السلامة المرورية بنجران تعقد اجتماعها الدوري

المناطق_واس

عقدت اللجنة التنفيذية للجنة السلامة المرورية بمنطقة نجران، اليوم، اجتماعها الدوري، برئاسة وكيل إمارة المنطقة المكلف الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي، وحضور مديري الإدارات الحكومية المعنية، وذلك بمقر الإمارة.

واستعرضت اللجنة المواقع التي طرحتها لجنة السلامة المرورية، والحلول العاجلة لمعالجة النقاط السوداء في الطرق، وأهمية توفير جميع متطلبات السلامة على الطرق بالمنطقة.

وأكد العتيبي أهمية وضع الخطط والإجراءات الوقائية اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية على الطرق، التي تُعنى بالحركة المرورية وخاصة في ساعات الذروة أو خلال المناسبات التي تشهد كثافة مرورية.