لجنة الشؤون الخارجية في الشورى تناقش مع مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية التقرير السنوي للوزارة

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عقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى اجتماعاً في مقر المجلس بالرياض برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فايز بن عبدالله الشهري، بحضور معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية عبدالهادي بن أحمد المنصوري، وعددٍ من المسؤولين في الوزارة.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة أبرز ما جاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1443 / 1444هـ المتعلق بأداء الوزارة خلال عام التقرير، تمهيداً لتقديم اللجنة تقريرها المتضمن رأيها حياله خلال الفترة المقبلة.

وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالمعلومات والبيانات الواردة في التقرير السنوي للوزارة، حيث أجاب مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية ومسؤولي الوزارة على ما تم طرحه من أسئلةٍ واستفسارات.

وتعد لجنة الشؤون الخارجية ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، التي تدرس بحسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تُحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم التقارير التي تتضمن التوصيات حيالها لمناقشتها تحت قبة المجلس.