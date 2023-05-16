لجنة المياه والزراعة والبيئة في الشورى تناقش التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة

المناطق_واس

عقدت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد بن محمود زبير، وحضور عدد من مسؤولي وزارة البيئة والمياه والزراعة، لمناقشة التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1443 / 1444هـ، والمحال من المجلس إلى اللجنة تمهيدًا لتقديم تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها إلى المجلس خلال الفترة المقبلة.

وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة, عددًا من المحاور التي تضمنها التقرير السنوي للوزارة ومن ضمنها ما يتعلق بقطاع المياه، والخدمات المقدمة فيما يخص مياه الشرب، والمياه الجوفية، والمياه السطحية والسدود، ومحطات قياس الأمطار والسيول، والصرف الصحي.

وبحث الاجتماع الموضوعات الواردة في التقرير المتعلقة بقطاع الزراعة، والإنتاج الزراعي والتنمية الريفية، وتسويق المنتجات الزراعية والإعانات الزراعية، والموارد الطبيعية والمحميات والتصحر والتشجير, كما شملت المناقشة بحث ما يختص بقطاع البيئة، وحمايــتها من التلوث ( مياه – هواء – تربة)، وعلاقة الوزارة مع المراكز البيئية المختلفة.

وجرى بحث المشروعات التي تقوم بها الوزارة، وخصخصة قطــاعات البيئــة والميــاه والزراعــة، والفرص الاستثمارية المتاحة، وما تقوم به الوزارة في البحث والابتكار وتوطين التقنيات والتحول الرقمي، وجودة البيانات والإحصاءات التي تقدمها الوزارة.

وقدم أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والاستفسارات تجاه ما جاء في التقرير، حيث قدم مسؤولو الوزارة إجابات عما تم طرحه خلال الاجتماع من أسئلة واستفسارات.

يذكر أن لجنة المياه والزراعة والبيئة ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة التي تناقش الموضوعات التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها والتي تحال لها من المجلس، ومنها التقارير السنوية للجهات الحكومية، ومشروعات الأنظمة.