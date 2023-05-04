لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تناقش التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية بمشاركة كبار مسؤوليها

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عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات -إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى اجتماعاً برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور متعب بن عايد المطيري، ومشاركة أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1443 / 1444هـ، بمشاركة معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، ومعالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن، إضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارة.

واستعرض الاجتماع أبرز ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1443 / 1444هـ، خلال عام التقرير وما تضمنه من إنجازات قامت بها، إضافة إلى ما تقوم به الوزارة من مشاريع.

كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على أهم ما يواجه الوزارة من صعوبات ومعوقات أمام أدائها لمهامها، وبحث الحلول التي تعمل على تسهيل ما تقوم به وتحقيق الأهداف المناطة بها، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها.

وطرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عدداً من الاستفسارات على مسؤولي وزارة النقل والخدمات اللوجستية فيما يتعلق بتقريرها السنوي، حيث تساءل أعضاء اللجنة عن إطلاق مشروع النقل العام للحافلات بين المدن، والأهداف الإستراتيجية للوزارة لرفع نسبة النقل العام داخل المدن والأسباب التي أدت إلى تعثر بعض المشروعات، فيما أبدى أعضاء اللجنة استفسارات لممثلي الوزارة عن ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية، والجهود التي تقوم بها الوزارة من أجل ذلك، وخطط الوزارة لمعالجة ارتفاع الرسوم العالية لمطارات المملكة.

واستعرض الاجتماع جهود الوزارة فيما يخص تحسين التنقل بين المدن وداخلها والأعمال القائمة حالياً لتحسينها، كما تساءل أعضاء اللجنة خلال الاجتماع مع ممثلي الوزارة عن خطة الوزارة لاستكمال المخطط العام للمناطق اللوجستية على 59 منطقة في المناطق الإدارية الـ 13 في المملكة، إضافة إلى خطة الوزارة لاستيعاب السيارات الكهربائية عام 2030، للوصول بها إلى النسبة المستهدفة.

وناقش الاجتماع مع ممثلي الوزارة إمكانية تطبيق الوزارة معايير السلامة بنسبة 100% على الطرق، وخطة الوزارة كذلك لإنهاء الأخطار، وكذلك أسباب تعثر بعض المشروعات، ودورها فيما يتعلق بتفاوت الاسعار لدى برامج توصيل الطلبات وزيادة أسعار المنتجات فيها.

وقد أجاب نائب وزير النقل والوكلاء والمسؤولون في الوزارة خلال الاجتماع على ما طرحه رئيس وأعضاء لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من استفسارات وتساؤلات.

وسوف تُعدُّ لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها النهائي بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية لعرضه أمام المجلس في جلسة قادمة متضمناً رأيها وتوصياتها لمناقشته في جلسة قادمة.

يذكر أن لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، والتي تدرس بحسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها لدراستها وتقديم تقاريرها المتضمنة رأيها وتوصياتها حيالها للمجلس لمناقشتها وإقرارها.