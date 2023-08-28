لجنة تحكيم التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية تستمع لتلاوات (22) متسابقًا في يومها الثالث

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واصلت لجنة تحكيم التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في اليوم الثالث من دورتها الـ (43)،جلسات الاستماع إلى تلاوات (22) متسابقًا منهم (12) الفترة الصباحية و (10) متسابقين في الفترة المسائية،وذلك في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرّمة،ليصل مجموع من تم الاستماع لتلاواتهم 58 متسابقًا,فيما تستأنف المسابقة استماعها غدًا لتلاوات عدد من المتسابقين في مختلف الفروع ومن مختلف دول العالم.

واستمعت لجنة التحكيم اليوم، لمتسابقين يمثلون دول “طاجيكستان وليبيا وموريتانيا والأردن وزامبيا وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية وسوريا ماليزيا وسنغافورة والمملكة العربية السعودية وأوزبكستان, وفي الفترة المسائية “بنغلاديش وفنلندا وغامبيا والكويت وأوزبكستان ورواندا الكونغو وسلطانة بروناي ومصر وغانا”.