لجنة تحكيم التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية تستمع لتلاوات 24 متسابقًا في اليوم الخامس

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واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بلجنة تحكيم التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في اليوم الخامس من دورتها الـ (43)، جلسات الاستماع إلى تلاوات (24) متسابقًا؛منهم (14) الفترة الصباحية و(10) متسابقين في الفترة المسائية،وذلك في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرّمة،ليصل مجموع من تم الاستماع لتلاواتهم إلى 108 متسابقين من أصل 166 متسابقًا,فيما تختتم لجنة التحكيم أعمال التصفيات النهائية يوم غد الخميس،حيث تستمع لتلاوات عدد من المتسابقين في مختلف الفروع ومن مختلف دول العالم في فترتين صباحية ومسائية.

واستمعت لجنة التحكيم اليوم في الفترة الصباحية لمتسابقين يمثلون دول ” سيريلانكا وأيرلندا وغينيا بيساو وبنغلاديش وتايلند وتونس وتركيا وأوغندا وصربيا وموزمبيق وموريشيوس ومقدونيا وروسيا وليبيا” ” وفي الفترة المسائية “الصومال (متسابقَين) وأوغندا والمملكة المتحدة وساحل العاج وإثيوبيا وليبيريا وبوركينا فاسو وبوروندي ونيبال”.