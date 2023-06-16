لجنة تحكيم منافسات مهرجان جادة تبوك تعلنُ أسماءَ الفائزين في اليوم الأول

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أعلنت لجنة التحكم النهائي بمهرجان “جادة الإبل” بتبوك المقام تحت شعار “جادتنا مقصدها تبوك” نتائج الفائزين في اليوم الأول لفئتي (دق وجل الحراير) و(دق المجاهيم).

وجاءت أسماء الفائزين في فئة دق المجاهيم بتحقيق الفردية “ولايف” لمالكها سعد بن محمد الدوسري،المركز الأول، وجاء في المركز الثاني محمد بن حمد المري، بالفردية “شيوب”، فيما حصل على المركز الثالث سالم بن بطحان المري،بالفردية “رولكس”، وحلت في المركز الرابع الفردية “زروع” لمالكها طلال بن كنخير العتيبي.

وفي شوط فئة دق بكار الحراير خطف المركز الأول المشارك إبراهيم بن عطا الله الحويطي،بالفردية “شامخة زرعات الغديري السريعي”، وجاء في المركز الثاني المشارك حسين بن عاشق الشراري،بالفردية “نوضى نايضات اللحاوي”،وحصلت على المركز الثالث الفردية “سلايل الحيزاء” لمالكها عبدالله بن عيد العطوي،وحقَّق المركز الرابع المشارك محيا بن معلا الشريف،بالفردية “زرعة”، وفي المركز الخامس جاء المشارك حمود بن منوخ الشراري بالفردية “أصايل”.

أما في فئة جل الحراير فخطفت الفردية “سحلة” لمالكها عبدالله بن عتيق العطوي،المركز الأول، وجاء في المركز الثاني المشارك شكر بن مطلق الجعيد، فيما حقَّقت الفردية “تبوك” لمالكها سعود بن سالم العطوي،المركز الثالث، وحصل على المركز الرابع الفردية سحيما لمالكها عبدالرحمن فهد العطوي ، وفي المركز الخامس جاء المشارك مانع دالش العمراني بالفردية ” شويشة العمراني “.

واستمتع زوار مهرجان ” جادة الإبل ” بتبوك في أول انطلاقته اليوم بأكثر من 20 فعالية متنوعة شملت مسيرة للهجن والسيارات الكلاسيكية وخيمة البادية ومسابقة شد الرحول وفعاليات الهوبال وخيمة البادية ومسرحية فزعة حوير، ومسابقة الرمي في القليبة،ومسابقة الرشا ،وعرض طائرات درون،وكذلك مسابقة دق الجرس،إضافة إلى مسابقة فن الرفيحي ومسابقة راعي الإبل.

ويستهدف مهرجان “جادة تبوك “تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية، وتوفير وجهة ثقافية وسياحية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها, ويُعَد مهرجان جادة تبوك للإبل محركاً اقتصادياً مهماً؛لإسهامه في رفع نسب تشغيل عدد من القطاعات الاقتصادية،كما يثري دور الإيواء ويحرك الخدمات في المنطقة؛نظراً لتوافد العديد من السياح وملَّاك الإبل بالمملكة لأرض المهرجان، بالإضافة إلى قدرته على إنشاء فرص عمل موسمية لأبناء المنطقة.