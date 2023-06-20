لجنة تحكيم مهرجان “جادة الإبل” تعلن أسماء الفائزين في شوطي “حيران الحمر” وفي شوط جمل 30 للون الحمر

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أعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم نتائج الفائزين في شوطي (بكار – قعدان) لفئة حيران للون الحمر.

وجاءت النتائج في فئة بكار حيران، بخطف المشارك نادر صالح القفاري المركز الأول بالفردية “مطوفة”، فيما جاء في المركز الثاني المشارك أحمد شامان المطيري بالفردية “موقفه”، وحصل على المركز الثالث المشارك بدر مزيد العتيبي بالفردية “لوهيب”، وجاء في المركز الرابع المشارك تركي حمد الشرافي بالفردية “جادة النواميس”، وفي المركز الخامس جاء المشارك نافل حطاب السبيعي بالفردية “الذاهلية”.

وفي شوط حيران قعدان، حقق المركز الأول المشارك فوزان حمد الماضي بالقعود “الدرع”، وحصل على المركز الثاني المشارك راجس محمد الدوسري بالقعود “عراك”، وجاء في المركز الثالث المشارك مرزوق راضي الشمري بالقعود “لزاز”، وفي المركز الرابع جاء المشارك نواف خليفة العتيبي بالقعود “تهيان”، وحصل على المركز الخامس المشارك بدر محمد الراشد بالقعود “الزامي لاحقات”.

فيما جاءت نتائج الفائزين في شوط جمل 30 للون الحمر بعد 30 جولة بين فرديات المنقيات المشاركة بتحقيق المنقية “الفلاحيات” لمالكها سعد بن محمد الدهيمان المركز الأول، وحققت المنقية “مدركات الحمر” لمالكها عيد بن محمد السحمه المركز الثاني، وجاءت المنقية “عاصفة النثري” لمالكها عيد محمد العتيبي في المركز الثالث، وحققت المنقية “مغريات” لمالكها تركي طاحوس العضياني المركز الرابع، فيما حصلت المنقية “مريكات” لمالكها تركي مشعل العتيبي على المركز الخامس.