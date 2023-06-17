لجنة تحكيم مهرجان “جادة الإبل” تعلن أسماء الفائزين في فئة دق “حمر وشقح ووضح”

المناطق_واس

أعلنت لجنة التحكيم النهائي بمهرجان “جادة الإبل” بتبوك – اليوم – نتائج الفائزين في فئة دق “حمر وشقح ووضح”.

وجاءت أسماء الفائزين في فئة دق بكار للون الحمر بتحقيق الفردية “دارة” لمالكها عبدالعزيز بن فهاد السعدي، وجاءت في المركز الثاني الفردية “خيرة” لمالكها شداد محمد المطيري، وحصل المشارك عبدالله بن محارب العتيبي على المركز الثالث بالفردية “لهايب”، وحقق المركز الرابع المشارك حمد بن محمد آل منصور بالفردية “قف”، وجاء في المركز الخامس المشارك سعد بن محمد الدوسري بالفردية “عوامة”.

وفي شوط فئة دق بكار للون الشقح؛ خطف المركز الأول المشارك مهند محارب العتيبي بالفردية “غصون”، وحصل على المركز الثاني المشارك سعود بن راشد الهاجري بالفردية “عقوبة”، وجاء في المركز الثالث المشارك فيصل خضر العطوي بالفردية “الرجوج”، وفي المركز الرابع جاء المشارك سعد بن محمد الدوسري بالفردية “جسارة الحبصي”، وحصل على المركز الخامس علي بن مسعود المري بالفردية “رجة يام”.

وأما في فئة دق بكار الوضح فخطفت الفردية “نصابة عليانات نجد” لمالكها فالح بن طاحوس المسعري المركز الأول، وجاء في المركز الثاني الفردية “مدلولة” لمالكها حمود عبدالله السبيعي، وحققت المركز الثالث الفردية “طياشة” لمالكها أحمد عيد العطوي، وفي المركز الرابع جاءت الفردية “الخريف” لمالكها بندر بداح الدوسري، وحصلت على المركز الخامس “نصارة” لمالكها علي جدي العنزي.