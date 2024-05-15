لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري تعلن حصول 8 أندية على الرخصة المحلية والآسيوية

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قررت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء 15 مايو 2024م، الموافقة بالإجماع على منح الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي 2023-2024م وذلك لاستيفائهم المعايير الإلزامية (الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للأندية.

كما قررت اللجنة عدم منح الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي 2024-2023م، وذلك لعدم استيفائهم عدداً من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية: