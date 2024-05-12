لجنة عمداء كليات الحاسب تعقد اجتماعها الـ 18 بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

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استضافت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، النسخة الـ 18 من اجتماع عمداء كليات الحاسب بمشاركة 30 عميداً من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بالمملكة، بالتزامن مع تنظيم الجامعة للمؤتمر الوطني السادس لكليات الحاسب، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي، وذلك بمقر المدينة الجامعية بالدمام.

وأوضح الدكتور العتيبي، أن الاجتماع يأتي تجسيداً للتعاون المشترك بين الكليات مما يعزز جودة المخرج ورفع مستوى الخدمات من خلال تناول الأعضاء العديد من المحاور التي يتشاركون فيها ، مشيدًا بدور لجنة عمداء كليات الحاسب وتميزها في كثير من التوصيات التي أسهمت في تجويد الجوانب الأكاديمية والبحثية، وتعزيز دور كليات الحاسب في تخريج الكفاءات المميزة للنهوض بالقطاع التقني في جميع مجالاته.

من جانبه، أكد عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات ورئيس لجنة عمداء كليات الحاسب الدكتور عبدالله المهيدب، أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات التي تهم كليات الحاسب وتضمن استمرار تميزها وذلك بما يسهم في تحقيق عدد من الأهداف الوطنية في ظل رؤية المملكة 2030 ومنها إعداد مواطن منافس عالمياً في مجال الحاسب، مشيراً إلى أهمية دور اللجنة فيما يحقق تطوير التعليم والمناهج، ودورها المميز في تبادل الممارسات والخبرات الناجحة بين الكليات.

وجرى خلال الاجتماع اقتراح مواعيد ومكان وانعقاد المؤتمر الوطني لكليات الحاسب المقبلة تحت إشراف اللجنة ليتم من خلاله مناقشة التحديات التي تواجه تعليم الحاسب وكيفية تطوير التخصصات التقنية، إضافة إلى مناقشة جوانب الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة، وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

وبحث المشاركون الخطة الخمسية للجنة 2025 -2030 وسبل تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في التعليم والبحث والابتكار وريادة الأعمال والشراكة المجتمعية.