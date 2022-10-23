لحاملى الشهادة الثانوية.. مدينة الملك سلمان للطاقة تُعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك” عبر موقعها الرسمي “بوابة التوظيف” عن توفر وظائف شاغرة، لحملة شهادة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعـمل في إدارات ووحدات المدينة؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

وظائف شاغرة من مدينة الملك سلمان للطاقة

وأوضح مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عن توفر وظائف في التخصصات هندسية، قانونية، وإدارية، وتقنية، وفنية، والتقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 أكتوبر 2022.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).

المسميات الوظيفية:

مدير مالي.

مدير منشأة.

مستشار قانوني أول.

أخصائي عمليات حريق.

ضابط الإعلام والاتصال المؤسسي.

مهندس المشروع.

محلل أعمال.

مشرف عقارات (Soft Services).

مشرف مرافق (Soft Services).

مشرف مرافق (خدمات صلبة).

مشرف عقارات (خدمات صلبة).

مهندس عقارات.

محلل جذب الاستثمار الصناعي.

وكيل مركز اتصال العملاء.

اقرأ ايضًا