“لحظات العُلا” تعد الضيوف بـتجارب وفعاليات متنوعة خلال العام الجديد

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أعلنت لحظات العُلا عن مجموعة الفعاليات الحصرية المتاحة للزوار للاستمتاع بها مع العام الميلادي الجديد، التي تتناسب مع جميع الأذواق و الأعمار، حيث تتضمن العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة، وتهدف إلى رفع مستوى القطاع السياحي.

ويمكن للزوار خوض تجربة مثيرة في رحلة بالون الهواء الساخن مع “هيرو بالون فلايتس” خلال شروق الشمس لأول مرة في عام 2024، حيث يحلقون فوق المناظر الطبيعية، ورمال العُلا والمناظر الخلابة للواحة القديمة، على ارتفاع 1200، حيث يمكن للجميع الحجز على الرابط المخصص heroballoonflights.com.

وتشكل البطولات الرياضية النسبة الأكبر في فعاليات 2024، ومن أبرزها بطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للبولو، من 17 إلى 20 يناير القادم، يتمكن عشاق ومحبو لعبة البولو ومحبو الخيول من الاستمتاع بمشاهدة البطولة التي يتنافس فيها أربعة فرق، ويقود كل فريق منها أحد أربعة لاعبين دوليين.

وتعود بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل في شهر فبراير القادم، لتحدي الفرس والفرسان، وتحديد معايير عالمية جديدة للقدرة والتحمل. يتسابق مجموعة من الفرسان والفارسات بين تضاريس العلا المذهلة، فيما سيعود كأس العلا للهجن في أبريل القادم في موسمة الثاني، الذي يعد أحد أقدم المسابقات الرياضية التراثية، وفي 11 و 12 من شهر يناير القادم يعود سباق درب العلا بموسمه الثاني ليتحدى العدائين، من هواة ومحترفين، بمختلف أعمارهم، ومستوياتهم البدنية.

وينطلق في الفترة من 30 يناير إلى 3 فبراير سباق “طواف العلا” الوجهة المثالية لعُشاق ركوب الدراجات من حول العالم، وهي الفعالية الوحيدة المُدرجة ضمن تقويم الاتحاد الدولي للدراجات في المملكة.

وفي 24 من شهر فبراير القادم تنطلق مسابقة “تحدي الطين إنفينيتي” في تحدّي الطين لاختبار قدرات المتسابقين البدنية والذهنية بمواجهة أصعب مسار من العقبات والحواجز في العالم.

ويشمل برنامج الفعاليات أيضاً تجارب متنوعة مع المطاعم والمنتجعات التي صممت وسط الطبيعة كمطعم الحرة، والمطعم النابض بالحياة في بانيان تري ويستعد فندق هابيتاس، الذي يقع في أحضان وادي عشار، لتقديم عدد من الأطباق المحلية والعالمية، إضافة إلى الطعام التي تقدمها مجموعة من أفخر المطاعم في البلدة القديمة بالعُلا والواحة، والتي تتزامن مع مهرجان شتاء طنطورة،حيث يمكن للزوار الحجز المسبق لها.