لحظات مؤثرة لعناق حار بين شاب سوري وشقيقه بعد نجاته من غرق مركب المهاجرين قبالة السواحل اليونانية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة توثق لحظة عثور شاب سوري على شقيقه حيّا، بعد نجاته من “مأساة اليونان”، التي لقي فيها عشرات المهاجرين حتفهم، إثر غرق مركب، كان يقلّهم قبالة السواحل اليونانية.

وأفادت تقارير بأن الشاب السوري سافر من هولندا إلى اليونان للبحث عن أخيه، الذي انقطعت أخباره منذ حادث غرق المركب.

ولحسن الحظ، عثر الشاب السوري على شقيقه، الذي كان يرقد رفقة ناجين آخرين في مستودع، أقامته الشرطة اليونانية في كالاماتا.

وتظهر اللقطات الشاب وهو يعانق، عبر الحواجز المعدنية، أخاه، الذي كان يذرف الدموع.

وقد لقى أكثر من 70 شخصا مصرعهم نتيجة غرقهم من على متن سفينة كانت تقلهم قبالة السواحل اليونانية، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، ويخشى أن يكون هناك مئات آخرون من الوفيات والمفقودين بعد انقلاب قاربهم، الذي كان مُحملا بأعداد كبيرة من المهاجرين، مما أدى إلى غرقه في عرض البحر.

وقالت السلطات اليونانية إن من السابق لأوانه معرفة العدد الإجمالي للأشخاص الذين كانوا على متن القارب.