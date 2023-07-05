لحظات مرعبة.. شاب يحاول فتح باب الطائرة أثناء تحليقها

تداول رواد مقاطع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حالة من الرعب شهدها ركاب طائرة عندما حاول أحد المسافرين فتح إحدى أبواب الطائرة أثناء مرحلة الإقلاع.

وذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن ملاكمًا بريطانيًا يبلغ من العمر 27 عامًا حاول بشكل مفاجئ فتح باب طائرة خلال مرحلة الإقلاع. ولكن تمكن راكبان آخران على متن الطائرة من السيطرة عليه ومنعه من تنفيذ تصرفه الخطير.

ووفقًا للتقارير، كانت الطائرة التي شهدت الحادثة تابعة لشركة “راين إير”، وكانت الطائرة متجهه من مدينة زادار في كرواتيا إلى وجهة في بريطانيا قبل حدوث المحاولة غير المشروعة لفتح باب الطائرة.

نشرت الصحيفة مقطع فيديو يظهر الملاكم وهو يغادر مقعده في الطائرة بشكل مفاجئ، ثم يندفع بسرعة نحو باب الطائرة ويبدأ في الصراخ، مطالبًا المضيفين بفتح الباب.