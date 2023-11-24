لحظة نقل الأسرى الفلسطينيين لسجن عوفر تمهيدا للإفراج عنهم «فيديو»

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أظهرت قناة «القاهرة الإخبارية» لقطات حية توثق، نقل الأسرى الفلسطينيون من سجن الدامون إلى سجن عوفر تمهيدًا للإفراج عنهم، ويخضع السجناء والسجينات الفلسطينيين لإجراءات تسليم مقتنياتهم من قبل إدارة السجون قبل ساعات من موعد تحريرهم من السجون الإسرائيلية.

وتابعت مذيعة «القاهرة الإخبارية» أنه يتم نقل 39 أسيرًا وأسيرة، 24 منهم فوق سن 18 عامًا و15 أسيرًا من الأطفال إلى سجن عوفر، الذي يعتبر المحطة الأخيرة لهم قبل الإفراج عنهم.ومن المقرر أن تفرج السلطات الإسرائيلية عن 39 أسيرًا اليوم، بحسب بنود الهدنة التي تمت بوساطة مصرية قطرية أمريكية، والتي نصت على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إلى جانب إيصال المساعدات إلى كل مناطق القطاع، بما فيها شمال غزة.

وشهد محيط سجن عوفر تحرك العديد من الآليات الإسرائيلية، صوب البوابة الرئيسية للمعتقل، تزامنًا مع نقل الأسرى الفلسطينيين.