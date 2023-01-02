لحظة وصول كريستيانو رونالدو إلى الرياض (بث مباشر)

انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، إلى نادي النصر في صفقة تعتبر هي الأقوى في المنطقة العربية وآسيا، خاصة وأن الدون يمتلك شعبية كبيرة بســـبب أرقامه التاريخية المميزة مع الصفوة الأوروبية.

رونالدو صفقة عالمية

وأبرم النصر اتفاقًا مع البرتغالي، لضمه لمدة موسمين ونصف مقابل حوالي 200 مليون يورو في الموسم الواحد، ليكون كريستيانو رونالدو هو أعلى لاعب كرة قدم أجرًا في العالم، ومن المقرر أن يصل البرتغالي اليوم.

وينتظر عشاق ومحبي النجم العالمي كريستيانو رونالدو لحظة وصوله إلى نادي النصر، حيث يبحث عشاقه عن روابط البث لمشاهدة أول ظهور لـ “الدون” في الرياض، حيث سيصل في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المملكة.

شائعات الأيام الأخيرة

في الأيام الأخيرة ، أشعلت الشائعات عن احتمال عودة كريستيانو رونالدو بسبب تدريباته في منشآت النادي، كان هناك حديث من إنجلترا عن عرض أقل، مع قيام البرتغالي بدور أقل في الفريق، وهو أمر لا يمكن تصوره بالنسبة لشخصية المهاجم.

أراد العودة إلى ملعب سانتياغو برنابيو، ولكن الحقيقة هي أن كرة القدم أبعدته عن النخبة، ويتضح من توقيعه مع نادي النصر السعودي، والذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه في عقد لمدة عاميــــن ونصف بعد ظهر يوم الجمعة.

رونالدو: وداعا يوفنتوس

بعد رحيله الفوضوي عن يوفنتوس في عام 2021 وتزامنًا مع وصول كارلو أنشيلوتي إلى ريال مدريد، رأى وقتًا للعودة إلى الماضي، بمجرد عودة العلاقة مع ريال مدريد إلى طبيعتها، انتهى به الأمر بالتوقيع مع مانشستر يونايتد.

اتخذ النادي قرارًا استراتيجيًا منذ بعض الوقت بإدارة ظهره لمصالحه الشخصية ووضع النادي وغرفة الملابس في المقدمة، تاركًا كريستيانو بلا مكان مهما كان مهـووسًا بـــفكرة العودة إلى فالديبيباس.

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