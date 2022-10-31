لحملة البكالوريوس.. بنك البلاد يوفر وظائف شاغرة

كشف بنك البلاد، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس؛ للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين.

وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مدير تقارير ائتمان التجزئة.

(Retail Credit Reporting Manager)

– درجة البكالوريوس في تخصصات (المالية، إدارة المخاطر، إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلوم الاكتوارية، الرياضيات المالية، نظم المعلومات الإدارية) أو ما

يعادلها.

– خبرة سابقة لا تقل عن 6-10 سنوات في المجالات ذات الصلة.

2- مدير إدارة IFRS9.

(IFRS9 Management Manager)

– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو الاقتصاد أو التجارة.

– خبرة سابقة لا تقل عن 6 سنوات.

– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

وللاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف بنك البلاد عبر موقع LinkedIn:

1- مدير تقارير ائتمان التجزئة: هنا

2- مدير إدارة: هنا