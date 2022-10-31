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لحملة البكالوريوس.. بنك البلاد يوفر وظائف شاغرة

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 31 أكتوبر 2022 - 9:48 صباحًا

كشف بنك البلاد، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس؛ للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين.

وأوضح البنك أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مدير تقارير ائتمان التجزئة.
(Retail Credit Reporting Manager)

– درجة البكالوريوس في تخصصات (المالية، إدارة المخاطر، إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلوم الاكتوارية، الرياضيات المالية، نظم المعلومات الإدارية) أو ما
يعادلها.
– خبرة سابقة لا تقل عن 6-10 سنوات في المجالات ذات الصلة.

2- مدير إدارة IFRS9.
(IFRS9 Management Manager)

– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو الاقتصاد أو التجارة.
– خبرة سابقة لا تقل عن 6 سنوات.
– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

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وللاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف بنك البلاد عبر موقع LinkedIn:

1- مدير تقارير ائتمان التجزئة: هنا

2- مدير إدارة: هنا 

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 31 أكتوبر 2022 - 9:48 صباحًا
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