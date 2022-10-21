لحملة البكالوريوس ..شركة ديمة للمواد الغذائية توفر وظائف شاغرة

المناطق_الرياض
أعلنت شركة ديمه للمواد الغذائية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال المبيعات بفروع الشركة في مدينة الرياض للسعوديين فقط، وفقاً للمسميات والشروط التالية:
المسمى الوظيفي:
– أخصائي مبيعات عبر الإنترنت.
(Online Sales Specialist).
المتطلبات:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقه.
– يجيد استخدام الحاسب بشكل ممتاز.
وأوضحت أنه يتم التقديم على وظائف شركة ديمة، عبر موقع الشركة الرسمي.
أو تُرسل السيرة الذاتية على البريد التالي (مع كتابة المسمى الوظيفي – المدينة) في العنوان ( [email protected] ) .