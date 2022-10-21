لحملة البكالوريوس ..شركة ديمة للمواد الغذائية توفر وظائف شاغرة

المناطق_الرياض

أعلنت شركة ديمه للمواد الغذائية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال المبيعات بفروع الشركة في مدينة الرياض للسعوديين فقط، وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي مبيعات عبر الإنترنت.

(Online Sales Specialist).

المتطلبات:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

– إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقه.

– يجيد استخدام الحاسب بشكل ممتاز.

وأوضحت أنه يتم التقديم على وظائف شركة ديمة، عبر موقع الشركة الرسمي.

أو تُرسل السيرة الذاتية على البريد التالي (مع كتابة المسمى الوظيفي – المدينة) في العنوان ( [email protected] ) .