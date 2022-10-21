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لحملة البكالوريوس ..شركة ديمة للمواد الغذائية توفر وظائف شاغرة

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 21 أكتوبر 2022 - 2:26 مساءً

المناطق_الرياض

أعلنت شركة ديمه للمواد الغذائية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل بمجال المبيعات بفروع الشركة في مدينة الرياض للسعوديين فقط، وفقاً للمسميات والشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

– أخصائي مبيعات عبر الإنترنت.

(Online Sales Specialist).

المتطلبات:

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– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
– إجادة اللغة الإنجليزية بطلاقه.
– يجيد استخدام الحاسب بشكل ممتاز.

وأوضحت أنه يتم التقديم على وظائف شركة ديمة، عبر موقع الشركة الرسمي.

أو تُرسل السيرة الذاتية على البريد التالي (مع كتابة المسمى الوظيفي – المدينة) في العنوان ( [email protected] ) .

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 21 أكتوبر 2022 - 2:26 مساءً
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shimaa mohamed

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