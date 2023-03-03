لحملة البكالوريوس فأعلى.. الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف شاغرة (رابط التقديم)

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض.

المسمى الوظيفي المتاح

1- أخصائي – “تطوير الأعمال”

يجب أن يكون بالمؤهلات والخبرات التالية: “المؤهل التعليمي، الحد الأدنى للدرجة العلــــمية، و بكالوريوس في تخصص مشابه، والخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى: 3+ اجمالي الخبرة في نفس المجال”.

2-رئيس قسم – “تطوير الأعمال”

يجب أن يكون بالمؤهلات والخبرات التالية: “المؤهل التعليمي، الحد الأدنى للدرجة العلمـــية بكالوريوس في تخصص مشابه، والخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد ادنى 7+ اجمالي الخبرة في نفس المجال”.

المزايا المتوفرة بالوظائف

يتوفر تأمين صحي يغطي آباء الموظفين، وبدل تعليم الأطفال، وبرامج تدريبية وخطة نمو مهني، حيث يجب تعبئة الملف الوظيفي بجميع خاناته بشكل صحيح، يتم استبعاد الطلبات الغير مكتــملة، والاجابة على الاسئلة بشكل صحيح، يستبعد الطلب الغير مكتمل او الأجابة بمعلومات تختلف عن المستندات المرفقة.

ويجب ايضًا إرفاق السيرة الذاتية بصياغة PDF، والتقدم على الفرصة بناً على المهام و الخـــبرة التخصصية المطلوبة و سنوات الخبرة، يتم استبعاد من لا تنطبق عليه شروط الوظيفة، وقبل التقدم لهذه الوظيفة، يرجى التأكد من استيفاء المعايير المذكورة أعلاه.

طريقة التقديم للوظائف

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 مارس 2023، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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