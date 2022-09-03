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لحملة البكالوريوس فأعلى.. شركة «علم لأمن المعلومات» تعلن عن وظائف شاغرة

صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 3 سبتمبر 2022 - 4:35 مساءً

أعلنت شركة علم لأمن المعلومات (Elm) عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:

موظف أول – محاسبة المشاريع

المؤهلات والخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة
ـ شهادة SOCPA / CPA / CMA / IFRS
ـ معرفة نظام ساب.
ـ خبرة قوية في المعيار الدولي للتقارير المالية 15 و 16.
ـ مساعد مدير- تدقيق تكنولوجيا المعلومات:

طريقة التقديم :

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 3 سبتمبر 2022م.

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صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 3 سبتمبر 2022 - 4:35 مساءً
صورة Rana Fathy

Rana Fathy

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