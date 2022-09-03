لحملة البكالوريوس فأعلى.. شركة «علم لأمن المعلومات» تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة علم لأمن المعلومات (Elm) عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
موظف أول – محاسبة المشاريع
المؤهلات والخبرات:
ـ درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة
ـ شهادة SOCPA / CPA / CMA / IFRS
ـ معرفة نظام ساب.
ـ خبرة قوية في المعيار الدولي للتقارير المالية 15 و 16.
ـ مساعد مدير- تدقيق تكنولوجيا المعلومات:
طريقة التقديم :
ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 3 سبتمبر 2022م.
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