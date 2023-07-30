لحملة البكالوريوس فأعلى.. هيئة تنمية الصادرات السعودية توفر وظائف شاغرة

المناطق_الرياض

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن طرح وظائف شاغرة بمجالات (إدارية وتقنية وهندسية) في مقرها بالرياض لحملة البكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي بيوت التصدير

– مدير علاقات مصدرين الخدمات

– أخصائي أول النفاذ إلى الأسواق

– مدير الحوافز

– مدير مكتب خارجي (جمهورية جنوب أفريقيا)

– أخصائي أول قواعد بيانات

– أخصائي أول دعم لوجستي

التخصصات:

– إدارة الأعمال

– اللوجستيات

– إدارة سلاسل الإمداد

– إدارة سلسلة التوريد

– التجارة الدولية

– العلاقات الدولية

– المالية

– الاقتصاد

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– نظم المعلومات الإدارية

– الهندسة

– الهندسة الصناعية

الشروط:

– أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس فأعلى في التخصصات المطلوبة أعلاه.

– خبرة في مجال العمل.

– إتقان اللغتين العربية والانجليزية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا